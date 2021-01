Napoli | calciomercato | Zaccagni e Firpo a giugno ma la priorità per gennaio è cedere

(Di martedì 19 gennaio 2021) Svelata la strategia delper la sessione di mercato in corso e per la prossima Ilè entrato nel vivo e il… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - DiMarzio : #Milik, domani nuovi contatti tra #Napoli e #OM: il punto sulla trattativa - DiMarzio : #Napoli | Le parole di Giuntoli e le ultime sulla trattativa con l'Olympique Marsiglia per #Milik - vanessahidalg13 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Napoli: Milik accetta la clausola 'anti-Italia' di ADL - MilanWorldForum : Firpo: la posizione del Milan. Le news -) -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli calciomercato

LIVE Calciomercato Milan: tutte le notizie e le trattative dei rossoneri aggiornate in diretta e in tempo reale ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, in una profumeria di Portici, oltre 22.800 tra articoli per la cosmesi e mascherine facciali contraffatti e pericol ...