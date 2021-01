MSK | la carriera degli ex Rascalz

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Gli MSK comead Impact – Fonte : Impact Wrestling Gli MSK, sono un tag team formatosi nel 2018 da Dezmond Xavier e Zachary Wentz, che ovunque siano stati hanno vinto i titoli di coppia, arrivando a competere con i migliori tag team della scena indy. Gli Inizi: debutto e faida con gli Ohio is 4 Killers Dezmond Xavier e Zachary Wentz iniziano a fare team a metà dicembre 2015, debuttando all’evento “Amped” della Rockstar Pro, sconfiggendo David Crist e Jake Crist (prima noti come Ohio Is 4 Killers e poi come oVe in IMPACT); da notare come Xavier e Wentz formeranno insieme allo stesso David Crist un team chiamato Scarlet And Graves, che includeva anche JT Davidson e Britanny Blake. Territorio Indy: CZW, FCP, WC, TWR, AAW, PROGRESS La nuova stable debutta due mesi dopo nell’evento CZW: Seventeen, dove sconfiggono Connor Claxton, Frankie Pickard e Neiko ...