Monti convinto da Conte sull'Ue: 'Ho deciso di votare la fiducia' (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ex premier Mario Monti ha annunciato che voterà la fiducia al premier Conte nelle votazioni di oggi al Senato. 'Ho sentito Conte ieri e mi ha convinto soprattutto l'ancoraggio all'Europa', e altri ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ex premier Marioha annunciato che voterà laal premiernelle votazioni di oggi al Senato. 'Ho sentitoieri e mi hasoprattutto l'ancoraggio all'Europa', e altri ...

L’ex premier Mario Monti ha annunciato che voterà la fiducia al premier Conte nelle votazioni di oggi al Senato. “Ho sentito Conte ieri e mi ha convinto soprattutto l’ancoraggio all’Europa”, e altri p ...

Crisi di governo, Conte e il discorso bis al Senato. Poche contestazioni, gli applausi sono per Liliana Segre

Il presidente del Consiglio rilegge a Palazzo Madama, con qualche inciso, il discorso pronunciato già alla Camera. Parte qualche fischio e un accenno ...

L'ex premier Mario Monti ha annunciato che voterà la fiducia al premier Conte nelle votazioni di oggi al Senato. "Ho sentito Conte ieri e mi ha convinto soprattutto l'ancoraggio all'Europa", e altri p ...