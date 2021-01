L’uomo che va in giro a filmare la bufala dei «kebabbari aperti e ristoranti italiani chiusi» (Di martedì 19 gennaio 2021) La bufala d’asporto per rendere più gustose le fregnacce (e no, non stiamo parlando del tipico piatto abruzzese). Apprezziamo il coraggio delL’uomo che, nonostante il freddo che sta attanagliando la capitale (e molte altre zone d’Italia) negli ultimi giorni, si è prodigato per andare a filmare lo scandalo dei «kebabbari aperti ristoranti chiusi». Peccato che quello immortalato nel filmato non sia un negozio di cibo di tradizione mediorientale, ma un esercizio commerciale italiano. E, inoltre, era aperto in linea con le regole vigenti. LEGGI ANCHE > Il rider dei «2mila euro al mese» non ha chiuso uno studio da commercialista Questo il filmato che, nelle ultime ore, ha raggiunto un’ampia (ed evitabile) viralità. A condividerlo (in modalità pubblica, proprio per essere ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Lad’asporto per rendere più gustose le fregnacce (e no, non stiamo parlando del tipico piatto abruzzese). Apprezziamo il coraggio delche, nonostante il freddo che sta attanagliando la capitale (e molte altre zone d’Italia) negli ultimi giorni, si è prodigato per andare alo scandalo dei «». Peccato che quello immortalato nel filmato non sia un negozio di cibo di tradizione mediorientale, ma un esercizio commerciale italiano. E, inoltre, era aperto in linea con le regole vigenti. LEGGI ANCHE > Il rider dei «2mila euro al mese» non ha chiuso uno studio da commercialista Questo il filmato che, nelle ultime ore, ha raggiunto un’ampia (ed evitabile) viralità. A condividerlo (in modalità pubblica, proprio per essere ...

