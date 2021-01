Lady Mastella | patetico show tra urla e gaffe | elogia Salvini per attaccare la Meloni…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 gennaio 2021)perde il suo stile made in Ceppaloni. Le succede alla prova del fuoco a Palazzo Madama. Dove i voti per tenere in sella Conte ancora ballano. Nel dubbio sull’esito Sandra Lonardo mena.perde le staffe. E attacca Giorgia Meloni Nel suo intervento che annuncia il sì alla fiducia, la senatrice del gruppo misto punta il dito inanellato contro Fratelli d’Italia. Dopo essersi risentita per le ‘malelingue mediatiche. ‘I bugiardi di mestiere, i ventriloqui della malafede’. Oggi gioca la carta del veleno. E della difesa familiare. Non le vanno già leairlines Non le vanno giù le parole pronunciate in aula da Giorgia Meloni sulleairlines. E va all’attacco. “All’onorevole Meloni, che ha parlato, con disprezzo, di una linea aerea della famiglia ...