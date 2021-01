Juventus-Napoli, Pirlo: “Qui per vincere, attaccate me e non i giocatori” (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli, sfida in programma domani sera al Mapei Stadium per la Supercoppa. Una partita che arriva a poche ore dalla pesante sconfitta dei bianconeri in casa dell’Inter. “Credo che sia un bene tornare subito in campo, abbiamo sbagliato tutto con l’Inter ma siamo pronti per tornare a giocare e vogliamo vincere – ha affermato Pirlo – Il Napoli è una squadra molto tecnica, abbiamo lavorato a delle soluzioni per attaccarli e spero di vederle in campo domani.” IL LIVE DELLA CONFERENZA DI Pirlo E DANILO Un confronto anche con un grande amico come Gattuso: “E’ Juve-Napoli, non Pirlo-Gattuso – taglia il tecnico bianconero – Ci sono due squadre che si sono meritate di essere ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, sfida in programma domani sera al Mapei Stadium per la Supercoppa. Una partita che arriva a poche ore dalla pesante sconfitta dei bianconeri in casa dell’Inter. “Credo che sia un bene tornare subito in campo, abbiamo sbagliato tutto con l’Inter ma siamo pronti per tornare a giocare e vogliamo– ha affermato– Ilè una squadra molto tecnica, abbiamo lavorato a delle soluzioni per attaccarli e spero di vederle in campo domani.” IL LIVE DELLA CONFERENZA DIE DANILO Un confronto anche con un grande amico come Gattuso: “E’ Juve-, non-Gattuso – taglia il tecnico bianconero – Ci sono due squadre che si sono meritate di essere ...

ZZiliani : Mettiamola così: la designazione di #Valeri per la #Supercoppa di mercoledì tra #Juventus e #Napoli non è quel che… - ZZiliani : La #Supercoppa #JuventusNapoli sarà arbitrata da #Valeri. Sarà una specie di calcio & tuffi come nella semifinale 2… - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - rmosqueda572 : RT @sscnapoli: ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli seguita in tutto il mondo ?? - zazoomblog : Juventus-Napoli Danilo: “Non abbiamo alibi dobbiamo ripartire subito” - #Juventus-Napoli #Danilo: #abbiamo -