Infuencer va a una festa e deride chi indossa la mascherina, pochi giorni dopo viene ricoverata per Covid (Di martedì 19 gennaio 2021) partecipa a una festa negando l'esistenza del ma pochi giorni dopo finisce in ospedale in gravi condizioni. Ygona Moura , influencer brasiliana, è finita nel vortice delle polemiche dopo aver ... Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021) partecipa a unanegando l'esistenza del mafinisce in ospedale in gravi condizioni. Ygona Moura , influencer brasiliana, è finita nel vortice delle polemicheaver ...

machitsap_ : @Mcaroll391 esci mentre c'è una tempesta con il costume e diventi infuencer facile - zofiasupremacy : comunque il prblema che gli infuencer fanno il cazzo che gli pare durante una pandemia per me non sta nel fatto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Infuencer una Infuencer va a una festa e deride chi indossa la mascherina, pochi giorni dopo viene ricoverata per Covid Leggo.it Stefania Orlando nel panico al GF Vip: vuole uscire dalla Casa, Tommaso Zorzi la ferma

Stefania Orlando va nel panico al GF Vip. Dopo la diretta del reality, ferita dalle parole pronunciate a Live - Non è la D’Urso dall’ex marito Roncato e il post al vetriolo della figliastra del comico ...

Infuencer va a una festa e deride chi indossa la mascherina, pochi giorni dopo viene ricoverata per Covid

Influencer partecipa a una festa negando l'esistenza del Covid ma pochi giorni dopo finisce in ospedale in gravi condizioni. Ygona Moura, influencer brasiliana, è finita nel ...

Stefania Orlando va nel panico al GF Vip. Dopo la diretta del reality, ferita dalle parole pronunciate a Live - Non è la D’Urso dall’ex marito Roncato e il post al vetriolo della figliastra del comico ...Influencer partecipa a una festa negando l'esistenza del Covid ma pochi giorni dopo finisce in ospedale in gravi condizioni. Ygona Moura, influencer brasiliana, è finita nel ...