In Italia Android 11 sul Samsung Galaxy Z Fold 2, con One UI 3.0 (Di martedì 19 gennaio 2021) I Samsung Galaxy Z Fold 2 in Italia possono adesso cominciare a scaricare l’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0, che aveva iniziato la propria diffusione qualche giorno fa (ieri, invece, era toccato al Samsung Galaxy Fold). La versione stabile dell’ultima major-release dell’OS mobile del robottino verde ha fatto capolino nel nostro Paese a bordo dell’indossabile più performante del colosso di Seul, dopo essere arrivato prima sul mercato tedesco. La divisione Italiana aveva fatto sapere l’aggiornamento sarebbe arrivato entro la fine di gennaio, come del resto è accaduto. Il firmware porta la sigla ‘F916BXXU1CTLL‘ (potete scaricarlo manualmente a questo indirizzo), ed ha un peso di 2146,61MB, con inclusione della patch di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) I2 inpossono adesso cominciare a scaricare l’aggiornamento ad11 con One UI 3.0, che aveva iniziato la propria diffusione qualche giorno fa (ieri, invece, era toccato al). La versione stabile dell’ultima major-release dell’OS mobile del robottino verde ha fatto capolino nel nostro Paese a bordo dell’indossabile più performante del colosso di Seul, dopo essere arrivato prima sul mercato tedesco. La divisionena aveva fatto sapere l’aggiornamento sarebbe arrivato entro la fine di gennaio, come del resto è accaduto. Il firmware porta la sigla ‘F916BXXU1CTLL‘ (potete scaricarlo manualmente a questo indirizzo), ed ha un peso di 2146,61MB, con inclusione della patch di ...

Notiziedi_it : Avvistato in Italia Android 11 su Samsung Galaxy Note 10: imminente su S10 - PHONETHRONE2012 : Galaxy Note 10 e 10 Plus ricevono Android 11 e la One UI 3.0 in Italia: tutte le novità: Galaxy Note 10 e la sua va… - Il_Bertux : Scaricare video Youtube su Android, ecco come fare - JAMESWT_MHT : RT @AgidCert: Il malware #Alien per Android arriva in Italia come fake app Immuni - CyberSecurityN8 : RT @AndreaDraghetti: Il #malware #Alien per #Android arriva in Italia come fake app #Immuni by ?@AgidCert? /cc ?@immuni_app? ?@malwrhunte… -