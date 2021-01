Il trucco da conoscere per sfoggiare una pelle liscia e soda

Leggi su giornal

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tutte le donne sognano diuna. Premettendo il fatto che l’avanzare dell’età rappresenta un ostacolo a questo risultato, è bene essere consapevoli dell’esistenza di alcuni trucchi che permettono di raggiungerlo. Quali sono? Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare alcuni consigli in merito. Vuoi unaperfettamente? Prova questi trucchi Chi pensa che perunaci vogliano chissà qual rimedi costosi, può anche cambiare idea. In questo come in tantissimi altri casi, alcuni piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza. Tra questi, rientra il fatto di massaggiare la crema tutte le volte in cui la si applica dopo la doccia. Il bello di ...