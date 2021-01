Il K2 scalato in inverno per la prima volta | l’impresa storica di 10 nepalesi

(Di martedì 19 gennaio 2021) Quello che innessuno era riuscito a compiere – violare uno dei giganti da ottomila – è oggi un’impresadi una cordata nepalese di 10 alpinisti. Il K2 è stato raggiunto per lain questa stagione estrema, a 8.611 metri. Il gruppo è arrivato in cima nel pomeriggio di sabato 16 gennaio. Durante la scalata, gli alpinisti hanno utilizzato dell’ossigeno supplementare, tuttavia l’ascensione è, di fatto, un’operazione inedita, perché delle tante precedenti spedizioni nessuna era arrivata sopra quota 7.600 metri. “Il traguardo più grande nella storia dell’alpinismo, dovuto a un intenso lavoro di squadra. Grazie alla montagna per averci concesso questa scalata, perché se te lo concede la montagna, allora nessuno sarà in grado di fermarti” – ha dichiarato il capo della spedizione. Il Collo di ...

Eurosport_IT : Solo qualche ora prima 10 alpinisti avevano festeggiato la storia: il K2 è stato scalato d'inverno per la prima vol… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: #Montagna. Un gruppo di alpinisti nepalesi conquista il #K2. Nessuno l'aveva mai scalato d'inverno. A #Moka, #Radio1, Paolo… - assosportIT : ??? Scalato per la prima volta d'inverno il #k2, con ai piedi gli scarponi del calzaturificio Scarpa. L'azienda di A… - Guardounpo : RT @Radio1Rai: #Montagna. Un gruppo di alpinisti nepalesi conquista il #K2. Nessuno l'aveva mai scalato d'inverno. A #Moka, #Radio1, Paolo… - MagdaCattaneo : RT @Radio1Rai: #Montagna. Un gruppo di alpinisti nepalesi conquista il #K2. Nessuno l'aveva mai scalato d'inverno. A #Moka, #Radio1, Paolo… -

Ultime Notizie dalla rete : scalato inverno

Sono nella storia i dieci alpinisti nepalesi che hanno raggiunto per primi la vetta del K2, ma di loro non sappiamo nulla o quasi.Lo zaino di Nimdai Purja è pensato per muoversi veloci e leggeri in ambienti estremi con temperature fino a -65°: in vendita da febbraio ...