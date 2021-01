Governo: Renzi a Conte, 'è momento di decidere, ora o mai più' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "C'è bisogno di dirci le cose in faccia, in modo tranquillo. Non è il momento della crisi? Questo è il momento opportuno, perchè ora o mai più si può fare la discussione. Ora ci giochiamo il futuro, non fra sei mesi". Lo dice Matteo Renzi al Senato. "Ora o mai più perchè c'è un nuovo presidente degli Stati Uniti. Perchè perchè Merkel e Macron hanno siglato accordi con la Cina mentre noi siamo rimasti a guardare. Perchè questo è l'anno del G20 in Italia. Ora o mai più per il Mes". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "C'è bisogno di dirci le cose in faccia, in modo tranquillo. Non è ildella crisi? Questo è ilopportuno, perchè ora o mai più si può fare la discussione. Ora ci giochiamo il futuro, non fra sei mesi". Lo dice Matteoal Senato. "Ora o mai più perchè c'è un nuovo presidente degli Stati Uniti. Perchè perchè Merkel e Macron hanno siglato accordi con la Cina mentre noi siamo rimasti a guardare. Perchè questo è l'anno del G20 in Italia. Ora o mai più per il Mes".

ManlioDS : 321 volte sì a un Presidente onesto e capace. 321 volte sì ad un governo che non racconta le balle su cui fondano… - AndreaOrlandosp : Renzi in queste ore confonde il coraggio con l’incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi e… - ilfoglio_it : La contingenza politica non giustifica l’incapacità o la riluttanza a rispondere in modo convincente a osservazioni… - AndreaReina304 : RT @lorepregliasco: Alcuni argomenti di Matteo Renzi su Conte fanno pensare che forse non doveva farci un governo insieme #Senato - ninocortesi : 'Bravo Renzi hai arrestato il Governo, portalo di qua'. 'Non mi lasciano andare, mi hanno legato come un salame'. -