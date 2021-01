Governo: La Russa, 'incomprensibile soccorso senatori a vita, si dà ragione a chi non li vuole' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Lei non raggiungerà quella maggioranza degli aventi diritto al voto e questo nonostante il soccorso poco comprensibile dei senatori a vita, che rischiano così di dare ragione a quelli che vorrebbero abolire l'articolo della Costituzione che consente loro di essere qua". Lo ha affermato Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nella discussione generale sulle sue comunicazioni al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Lei non raggiungerà quella maggioranza degli aventi diritto al voto e questo nonostante ilpoco comprensibile dei, che rischiano così di darea quelli che vorrebbero abolire l'articolo della Costituzione che consente loro di essere qua". Lo ha affermato Ignazio La, di Fratelli d'Italia, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nella discussione generale sulle sue comunicazioni al Senato.

