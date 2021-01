Governo, Forza Italia teme ‘effetto Polverini’: “Almeno poteva dircelo…” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Cazzo, almeno poteva dircelo…”. Forza Italia non reagisce bene all’addio di Renata Polverini. L’ex governatrice del Lazio ha votato la fiducia al governo Conte, lasciando il partito di Silvio Berlusconi: “Sarebbe irresponsabile mandare il Paese a votare ora- ha spiegato- il mio e’ stato un gesto di responsabilita’”. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Cazzo, almeno poteva dircelo…”. Forza Italia non reagisce bene all’addio di Renata Polverini. L’ex governatrice del Lazio ha votato la fiducia al governo Conte, lasciando il partito di Silvio Berlusconi: “Sarebbe irresponsabile mandare il Paese a votare ora- ha spiegato- il mio e’ stato un gesto di responsabilita’”.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Forza Governo, il premier in allarme: offre a Forza Italia il proporzionale e agli alleati il rimpasto Il Messaggero Crisi di governo, il sondaggio: chi vincerebbe se si votasse oggi

La crisi di governo aperta da Renzi ha rimodulato gli equilibri tra le forze politiche in Italia. Il sondaggio effettuato dall’istituto Demopolis per “Otto ...

Crisi di governo, Renata Polverini vota la fiducia e lascia Forza Italia

'Il sì alla fiducia è un atto di responsabilità”, ha dichiarato ai cronisti ieri sera, mentre lasciava Montecitorio. Il leader di Italia Viva ha poi ribadito che 'oggi Conte ha bisogno del soccorso ro ...

