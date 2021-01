Governo Conte: chiesta la fiducia al Senato, video live, discorso e voti (Di martedì 19 gennaio 2021) 321 voti a favore. Ieri Conte ha incassato una fiducia piena, con sei voti oltre la maggioranza assoluta pari a 315, nella prima prova per la sopravvivenza del Governo alla Camera. Hanno votato sì cinque deputati ex Cinquestelle, il dissidente sempre grillino Andrea Colletti e l’ormai ex berlusconiana Renata Polverini. Ventisette gli astenuti, tra i quali i deputati renziani. 259 i voti contrari. Lo sguardo oggi è spostato sul Senato dove la partita è più difficile: raggiungere la maggioranza di 161 favorevoli è al momento considerato un miraggio, ma è comunque ipotizzabile un Governo di maggioranza relativa. Poi si volterà pagina e sarà tutta da scrivere. “Aiutateci a ripartire”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 19 gennaio 2021) 321a favore. Ieriha incassato unapiena, con seioltre la maggioranza assoluta pari a 315, nella prima prova per la sopravvivenza delalla Camera. Hanno votato sì cinque deputati ex Cinquestelle, il dissidente sempre grillino Andrea Colletti e l’ormai ex berlusconiana Renata Polverini. Ventisette gli astenuti, tra i quali i deputati renziani. 259 icontrari. Lo sguardo oggi è spostato suldove la partita è più difficile: raggiungere la maggioranza di 161 favorevoli è al momento considerato un miraggio, ma è comunque ipotizzabile undi maggioranza relativa. Poi si volterà pagina e sarà tutta da scrivere. “Aiutateci a ripartire”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppein ...

