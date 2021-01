Crisi di governo, Pd a Conte: ora devi allargare o così non andiamo avanti. La conta fa paura (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri per superare lo scoglio del voto di oggi a palazzo Madama ci sono, ma ancora mancano quelli che permettano a Giuseppe Conte di poter sperare di governare. Il Pd di Nicola Zingaretti è... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri per superare lo scoglio del voto di oggi a palazzo Madama ci sono, ma ancora mancano quelli che permettano a Giuseppedi poter sperare di governare. Il Pd di Nicola Zingaretti è...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - TamCarTam : RT @recifar: Ma la bellezza del fottersene della crisi, del dibbbattito, e guardare tutt’altro? Forse è solo perché sono troppo vecchio e… - pensierivforme : RT @yleniaindenial: 'Sono qui a spiegare ai cittadini una crisi per la quale lo confesso nemmeno io ne ravviso plausibili fondamenta. C'era… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, Pd a Conte: ora devi allargare o così non andiamo avanti. La conta fa paura Il Messaggero DIRETTA Dal Senato l'intervento del premier Conte

ROMA (19 gennaio 2021) - In diretta dall'aula del Senato, l'intervento del premier Giuseppe Conte sulla crisi di Governo. © RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO ...

Piazza Affari in rialzo, spread Btp/Bund poco mosso

Borse europee in rialzo come i future di Wall Street non influenzate dalla notizia che la California ha sospeso un lotto del vaccino Moderna contro il Covid-19. Il premier, Conte, in mattinata in Sena ...

ROMA (19 gennaio 2021) - In diretta dall'aula del Senato, l'intervento del premier Giuseppe Conte sulla crisi di Governo. © RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO ...Borse europee in rialzo come i future di Wall Street non influenzate dalla notizia che la California ha sospeso un lotto del vaccino Moderna contro il Covid-19. Il premier, Conte, in mattinata in Sena ...