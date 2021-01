Crisi di Governo, Conte ottiene la fiducia alla Camera: 321 sì, 259 no e 27 astenuti (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Governo tiene botta alla Camera e conquista 321 voti favorevoli nella votazione per la fiducia all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte diventata necessaria dopo la Crisi aperta da Matteo Renzi con il suo appoggio ritirato da parte di Italia Viva. Nella prima delle due giornate cruciali, però, nessun ribaltone e, anzi, la maggioranza assoluta ottenuta nell’aula di Montecitorio con 321 voti a favore su 580 votanti e 629 aventi diritto (astenuta, come già annunciato, Italia Viva e in tutto 27 deputati). Non è però il momento di esultare per Movimento 5 Stelle, PD, Leu e gli altri alleati, visto che domani sarà un’altra giornata di fuoco e dall’esito incerto. Nel suo discorso tenuto a Montecitorio il premier ha ribadito di voler proseguire sul solco della responsabilità in un periodo ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Iltiene bottae conquista 321 voti favorevoli nella votazione per laall’esecutivo guidato da Giuseppediventata necessaria dopo laaperta da Matteo Renzi con il suo appoggio ritirato da parte di Italia Viva. Nella prima delle due giornate cruciali, però, nessun ribaltone e, anzi, la maggioranza assoluta ottenuta nell’aula di Montecitorio con 321 voti a favore su 580 votanti e 629 aventi diritto (astenuta, come già annunciato, Italia Viva e in tutto 27 deputati). Non è però il momento di esultare per Movimento 5 Stelle, PD, Leu e gli altri alleati, visto che domani sarà un’altra giornata di fuoco e dall’esito incerto. Nel suo discorso tenuto a Montecitorio il premier ha ribadito di voler proseguire sul solco della responsabilità in un periodo ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - lfaccioli75 : RT @pinapic: So che siamo tutti concentrati sulla crisi di governo. Ma nel frattempo un tribunale del Cairo ha esteso la carcerazione di Pa… - infoitinterno : Crisi Governo, Segre ironizza con i giornalisti: 'Andate a trovare le vostre nonne' - LaPresse -