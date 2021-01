Crescono le piste ciclabili in Italia | +20% Ma ancora troppe vittime sulla strada

(Di martedì 19 gennaio 2021) È stato pubblicato da poco il quinto rapporto dell’Osservatorio Focus2R, studio coadiuvato da Confindustria Ancma – Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori con Legambiente, nella quale si evince un progressivo aumento dellein, seppur con diversi problemi sul fronte sicurezza, a seguito delle 253nel 2019. Lo studio è frutto di un questionario rivolto a 104 comuni capoluogo di provincia, dei quali hanno aderito ben 79. “Crediamo in questo nuovo modo di concepire la mobilità sostenibile nelle città, e vogliamo aiutare chi desidera immaginare un nuovo modo di viaggiare da casa al lavoro, o da casa a scuola – ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nelle parole riportate dalla Gazzetta dello Sport -. L’obiettivo futuro? L’esigenza è la sicurezza e vogliamo aiutare i ...

