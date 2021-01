Covid, Boccia: 'Azioni legali concordate contro Pfizer per i ritardi' (Di martedì 19 gennaio 2021) Si valuteranno 'Azioni legali concordate' nei confronti di Pfizer per il taglio e il ritardo nella consegna delle dosi dei vaccini. E' quanto avrebbe sottolineato il ministro per gli Affari regionali, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) Si valuteranno '' nei confronti diper il taglio e il ritardo nella consegna delle dosi dei vaccini. E' quanto avrebbe sottolineato il ministro per gli Affari regionali, ...

Si valuteranno "azioni legali concordate" nei confronti di Pfizer per il taglio e il ritardo nella consegna delle dosi dei vaccini ...

Vaccini, ritardi Pfizer per «assestamenti di produzione». Boccia: «Pretendiamo chiarezza»

Questo quanto apprende l'Agenzia europea dei medicinali. Il ministro: «È necessario consentire alle Regioni un accordo di solidarietà per garantire i richiami a tutti» ...

Questo quanto apprende l'Agenzia europea dei medicinali. Il ministro: «È necessario consentire alle Regioni un accordo di solidarietà per garantire i richiami a tutti»