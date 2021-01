Covid-19, in Campania scende il numero dei positivi ma altri 34 morti (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoscende il numero dei positivi in Campania, sono 651 i tamponi che hanno dato esito positivo. I tamponi processati nelle ultime 24 ore dai laboratori regionali sono meno di 10mila (9.441). Dei nuovi positivi 536 risultano essere asintomatici, mentre 30 presentano sintomi. Si registrano altri 34 decessi di cui 16 nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.399. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 651 (di cui 85 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 536 Sintomatici: 30 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 9.441 (di cui 1.692 antigenici) Totale positivi: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoildeiin, sono 651 i tamponi che hanno dato esito positivo. I tamponi processati nelle ultime 24 ore dai laboratori regionali sono meno di 10mila (9.441). Dei nuovi536 risultano essere asintomatici, mentre 30 presentano sintomi. Si registrano34 decessi di cui 16 nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.399. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 651 (di cui 85 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 536 Sintomatici: 30 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 9.441 (di cui 1.692 antigenici) Totale: ...

