Conte: "Crisi grave, non si può cancellare quello che è accaduto" (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Giuseppe Conte apre il suo discorso al Senato per la fiducia con un richiamo a quel "progetto di Paese di quei 29 punti" programmatici presentati all'inizio dell'esperienza di governo e rivendica che "c'era una visione e una forte spinta ideale, un chiaro investimento di fiducia". Ripercorrendo l'intervento di ieri alla Camera, il presidente del Consiglio annota che "ora un uragano sta sconvolgendo il nostro destino collettivo" e che "anche la politica è stata costretta a misurarsi con scienza e tecnica per rispondere a emergenza e Crisi economica". Allo stesso modo, Conte sottolinea che "primi in Occidente, siamo stati costretti a introdurre misure restrittive dei diritti della persona, seguiti poi dagli altri Paesi". Alla sua maggioranza, il presidente anche parlando a Palazzo Madama riconosce che "è riuscita a dimostrare ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Giuseppeapre il suo discorso al Senato per la fiducia con un richiamo a quel "progetto di Paese di quei 29 punti" programmatici presentati all'inizio dell'esperienza di governo e rivendica che "c'era una visione e una forte spinta ideale, un chiaro investimento di fiducia". Ripercorrendo l'intervento di ieri alla Camera, il presidente del Consiglio annota che "ora un uragano sta sconvolgendo il nostro destino collettivo" e che "anche la politica è stata costretta a misurarsi con scienza e tecnica per rispondere a emergenza eeconomica". Allo stesso modo,sottolinea che "primi in Occidente, siamo stati costretti a introdurre misure restrittive dei diritti della persona, seguiti poi dagli altri Paesi". Alla sua maggioranza, il presidente anche parlando a Palazzo Madama riconosce che "è riuscita a dimostrare ...

lauraboldrini : Dopo il discorso del presidente Conte, ora la decisione spetta al Parlamento. Non è tempo di crisi al buio, altre… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - RaiNews : 'C'era bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No. Abbiamo compiuto ogni sforzo con la massima disponi… - stefania_2020 : RT @AzzurraBarbuto: È incomprensibile il motivo per cui il nostro premier assoluto oggi in Parlamento abbia parlato della Cina lodandola e… - flapesh : RT @amaricord: Conte: 'C'era davvero il bisogno di aprire una crisi in questa fase? No.' SAY IT LOUDER GIUSEPPE -