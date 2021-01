Caso Zaki | uno dei suoi legali | altri 15 giorni di reclusione

(Di martedì 19 gennaio 2021)15diper Patrick, lo studente dell'università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Lo ha comunicato all'Ansa ...

MediasetTgcom24 : Caso Zaki, legale: altri 15 giorni di reclusione #egitto - amnestyitalia : ?? Alle 18:30 su Zoom si terrà l'evento 'Diritti Umani in Egitto: il caso Patrick Zaki'. Parleranno @RiccardoNoury e… - Mo_morgan94 : RT @MediasetTgcom24: Caso Zaki, legale: altri 15 giorni di reclusione #egitto - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Caso Zaki, legale: altri 15 giorni di reclusione #egitto - Fontanella64 : RT @MediasetTgcom24: Caso Zaki, legale: altri 15 giorni di reclusione #egitto -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Zaki

Altri 15 giorni di reclusione per Patrick Zaki, lo studente dell'università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Lo ha comunicato all'Ansa ...Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva su ...