Bridgerton 2 | Phoebe Dynevor teme lo slittamento | Non credo che si possa girare in queste condizioni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 gennaio 2021), star diche le attuali linee guide sanitarie rendano difficoltosa la lavorazione di una nuova stagione costringendo Netflix a uno. La protagonista diche la lavorazione della seconda stagione subisca forti ritardi a causa dell'emergenza sanitaria. La natura intima dello show e la presenza di tante comparse renderebbero, infatti, complicate le riprese con le attuali linee guida in vigore sui set. La prima stagione della serie prodotta da Shonda Rhimes in collaborazione con Netflix, ispirata al romanzo di Julia Quinn ambientato in epoca Regency, è diventata popolarissima tra gli abbonati alla piattaforma streaming tanto da schizzare in vetta alle classifiche di ...