“Blow Up Your Video”, successi, critiche e “tracce perdute” degli AC/DC (Di martedì 19 gennaio 2021) Rilasciato in Europa nel gennaio 1988, Blow Up Your Video è l’undicesimo album degli AC/DC ed ha il merito di essere stato un album che ha risollevato, soprattutto finanziariamente parlando, le sorti della band. Registrato a Le Val, in Francia; prodotto da Harry Vanda e George Young, l’album della focosa band consta di 10 tracce, di cui due saranno poi considerate riuscitissime canzoni e conquisteranno le classifiche internazionali. Parliamo delle celebri “Heatseeker” e “That’s the Way I Wanna Rock’n’Roll”. Le critiche e i successi Nonostante l’evidente successo dell’album, non mancarono critiche da parte di fan o esperti. In particolar modo, la lamentela più costante concerneva il declino delle performance vocali del cantante Brian Johnson. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Rilasciato in Europa nel gennaio 1988,Upè l’undicesimo albumAC/DC ed ha il merito di essere stato un album che ha risollevato, soprattutto finanziariamente parlando, le sorti della band. Registrato a Le Val, in Francia; prodotto da Harry Vanda e George Young, l’album della focosa band consta di 10, di cui due saranno poi considerate riuscitissime canzoni e conquisteranno le classifiche internazionali. Parliamo delle celebri “Heatseeker” e “That’s the Way I Wanna Rock’n’Roll”. Lee iNonostante l’evidente successo dell’album, non mancaronoda parte di fan o esperti. In particolar modo, la lamentela più costante concerneva il declino delle performance vocali del cantante Brian Johnson. ...

Blow Up Your Video è l'undicesimo album degli AC/DC. Famoso per aver risollevato le sorti della band, contiene tracce di celebre successo.

