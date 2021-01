Barbara D’Urso: clamorosa gaffe in diretta a Pomeriggio 5 (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel corso della puntata di Pomeriggio 5, andata in onda qualche giorno fà, Barbara D’Urso, in collegamento con Karina Cascella, le chiede come stà dopo aver avuto il covid, l’opinionista basita le risponde di non averlo mai avuto. Nel collegamento con la Cascella, la conduttrice, dopo averla salutata esordisce dicendole:”Bentornata Karina..Ha avuto il coronavirus ma L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel corso della puntata di5, andata in onda qualche giorno fà,, in collegamento con Karina Cascella, le chiede come stà dopo aver avuto il covid, l’opinionista basita le risponde di non averlo mai avuto. Nel collegamento con la Cascella, la conduttrice, dopo averla salutata esordisce dicendole:”Bentornata Karina..Ha avuto il coronavirus ma L'articolo Curiosauro.

