Assembramenti selvaggi all’aeroporto di Londra-Heathrow. Alla faccia della variante inglese (Di martedì 19 gennaio 2021) Cronache dall’aeroporto di Londra-Heathrow È innegabile che in tempi di pandemia l’aeroporto sia diventato, per molti di noi, una sorta di meta mistica di pellegrinaggio da sognare e risognare mentre, con lo sguardo spento, aspettiamo di lasciare l’ufficio (leggersi “alzarsi dAlla scrivania”) per andare al ristorante (“aprire il frigo”), concedendoci al massimo una sosta all’autogrill (“andare in bagno”). Capirete che, con queste premesse, l’aeroporto di Linate assuma un fascino quasi esotico, a metà strada tra il Taj Mahal e il Kilimangiaro. Io invece appartengo a quella minoranza che in aeroporto, vuoi per lavoro o per lontananza dagli affetti più cari, ha continuato ad andarci. Dal marzo scorso sono salito su dieci voli e alle domande di amici e conoscenti, curiosi su come fosse cambiato il volare ai tempi del ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) Cronache ddiÈ innegabile che in tempi di pandemia l’aeroporto sia diventato, per molti di noi, una sorta di meta mistica di pellegrinaggio da sognare e risognare mentre, con lo sguardo spento, aspettiamo di lasciare l’ufficio (leggersi “alzarsi dscrivania”) per andare al ristorante (“aprire il frigo”), concedendoci al massimo una sosta all’autogrill (“andare in bagno”). Capirete che, con queste premesse, l’aeroporto di Linate assuma un fascino quasi esotico, a metà strada tra il Taj Mahal e il Kilimangiaro. Io invece appartengo a quella minoranza che in aeroporto, vuoi per lavoro o per lontananza dagli affetti più cari, ha continuato ad andarci. Dal marzo scorso sono salito su dieci voli e alle domande di amici e conoscenti, curiosi su come fosse cambiato il volare ai tempi del ...

