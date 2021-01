Anticipazioni Un Posto al Sole di giovedì 21 gennaio 2021 | Vittorio in crisi per Alex?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 gennaio 2021)lasceràin maniera del tutto inaspettata. Il ragazzo non si aspettava affatto che la loro storia potesse finire, soprattutto in questo modo. Per tale motivo, durante la puntata di Unaldi21, lo vedremo in. Riuscirà a riprendersi? Scopriamolo insieme con le nostre. UnallasciaLa puntata di Unaldi21, avrà inizio conDel Bue che vivrà un momento di fortein ambito sentimentale, in ...