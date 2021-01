Vaccini Covid, le Marche escluse dai tagli: da oggi la consegna di più di 10mila dosi Pfizer (Di lunedì 18 gennaio 2021) ANCONA - Le 10.530 dosi di vaccino anti Covid previste per le Marche arriveranno tutte da oggi. È questa la buona notizia nel caos generato dai tagli annunciati dall'ufficio del Commissario ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 18 gennaio 2021) ANCONA - Le 10.530di vaccino antipreviste per learriveranno tutte da. È questa la buona notizia nel caos generato daiannunciati dall'ufficio del Commissario ...

SkyTG24 : A #Forlì, a causa di un guasto al congelatore, sono andate perdute 800 dosi del #vaccino anti #Covid di #Moderna. U… - fanpage : 'Ue e Usa hanno già acquistato dosi di vaccino anti Covid per vaccinare due volte ogni suo abitante, ma l’Africa è… - Mov5Stelle : Ancora Primi In Europa: Somministrate In Italia Oltre 1 Milione Di Dosi Di Vaccini Contro il Covid Il nostro Paese… - abruzzoweb : VACCINI OVER-80, VA IN TILT SITO REGIONE, COVID ABRUZZO, 285 NUOVI CASI E 8 DECESSI - actarus1070 : Chi contesta la vaccinazione contro il covid, non la contesta perchè è no vax, ma è contro questi vaccini che sono… -