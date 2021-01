Tg2 Post – Le sorti del Governo: anticipazioni e ospiti dello speciale su Rai 2 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tg2 Post – Le sorti del Governo: anticipazioni e ospiti dello speciale Questa sera, 18 gennaio 2021, su Rai 2 va in onda in prima serata uno speciale del Tg2 dal titolo Tg2 Post – Le sorti del Governo per seguire e commentare in diretta l’evoluzione di questa giornata delicata per le sorti dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. In studio opinionisti, analisti, politologi, giornalisti e costituzionalisti. Si aprono due giorni fondamentali per il Governo, con il presidente del Consiglio alla prova della fiducia oggi alla Camera e domani al Senato. L’esecutivo avrà i numeri per andare avanti? Quali gli scenari? Appuntamento dalle 21.00 per uno speciale ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tg2– LedelQuesta sera, 18 gennaio 2021, su Rai 2 va in onda in prima serata unodel Tg2 dal titolo Tg2– Ledelper seguire e commentare in diretta l’evoluzione di questa giornata delicata per ledell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. In studio opinionisti, analisti, politologi, giornalisti e costituzionalisti. Si aprono due giorni fondamentali per il, con il presidente del Consiglio alla prova della fiducia oggi alla Camera e domani al Senato. L’esecutivo avrà i numeri per andare avanti? Quali gli scenari? Appuntamento dalle 21.00 per uno...

