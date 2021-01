Subisce stupro due volte | 22enne violentata mentre acquista droga

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Una giovaneunoper dueda parte della stessa persona, con la quale aveva inizialmente concordato la cessione di stupefacenti. Unoè avvenuto a Catanzaro e ha avuto come vittima una giovane. La ragazza, 22 anni, ha sporto denuncia ai carabinieri di stanza nella caserma di Sellia Marina. E subito i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Subisce stupro

ViaggiNews.com

Una giovane subisce uno stupro per due volte da parte della stessa persona, con la quale aveva inizialmente concordato la cessione di stupefacenti. Uno stupro è avvenuto a Catanzaro e ha avuto come ...Interviene subito la Andreoli: «Si sarebbe autoipnotizzata ... Indaghiamo verso Genovese, se c’è stato uno stupro, e verso questa ragazza se per caso aveva un modus operandi creandosi lei la storia».