Scuola, il Cts: «Vanno riaperte, si può tornare in classe» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì: le scuole superiori possono tornare in classe, al 50% secondo le regole del decreto de 14 gennaio, ma anche fino al 75% nelle regioni dove questo sia possibile in base ai dati epidemiologici nelle zone gialle e arancioni. La riunione convocata d’urgenza domenica ha dato il via libera e i presidenti di regione che le terranno chiuse se ne dovranno assumere la responsabilità. Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì: le scuole superiori possono tornare in classe, al 50% secondo le regole del decreto de 14 gennaio, ma anche fino al 75% nelle regioni dove questo sia possibile in base ai dati epidemiologici nelle zone gialle e arancioni. La riunione convocata d’urgenza domenica ha dato il via libera e i presidenti di regione che le terranno chiuse se ne dovranno assumere la responsabilità.

ilriformista : Sembra una barzelletta ma non lo è. Esperti convocati 24 ore prima del ritorno in classe confermano riapertura… - Agenzia_Ansa : In Veneto, dopo le vacanze di Natale, già 200 classi in quarantena #Scuola #ANSA - TgLa7 : #Cts, nessun rinvio, #scuola puo' tornare in presenza. Esperti, chi chiude se ne assume responsabilita' - nonsolomamma : I giornali del 18 gennaio Il destino di Conte, la scuola e il Cts, il ritardo di Pfeizer, l’arresto di Navalny e i… - carlossartori19 : RT @Teresat14547770: Scuola: Cts, nessun rinvio, scuola può tornare in presenza | -