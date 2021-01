Napoli | arrestato il fratello di Ugo Russo per aggressione ad un poliziotto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Alfredo,del compianto 15enne Ugo, si è ieri scagliato contro la polizia ai Quartieri Spagnoli per una perquisizione all’edicola votiva dedicata al ragazzo. La polizia era intatti intenta a perquisire la struttura eretta per commemorare Ugoai Quartieri Spagnoli, in via Salita Paradiso. Alfredo, 18 anni, si sarebbe quindi opposto all’ispezione scagliandosi contro gli agenti colpendoli con schiaffi e pugni. L’aggressore, già con precedenti penali, è statoper reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Non c’è pace quindi per la famiglia di Ugo, ucciso ala notte del 1 marzo 2020, durante un tentativo di rapina. La reazione di Borrelli Queste le parole del consigliere regionale ...