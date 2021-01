Liverpool-Manchester Utd, Klopp punzecchia Solskjaer: “Una squadra di qualità non dovrebbe difendersi nella propria area” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uno 0-0 che di certo non entrerà negli annali della storia quello tra Liverpool e Manchester United.I Reds nel corso del match hanno provato a più riprese ad abbattere il muro difensivo alzato dai Red Devils, non sono serviti a nulla gli attacchi dei padroni di casa che sono incappati sulla retroguardia ospite. Lo Utd dal canto suo ha giocato una partita di attesa, prestazione da provinciale con gli attacchi derivati solo da ripartenze. Sull'atteggiamento proposto dalla squadra di Ole Gunnar Solskjaer si è espresso il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, che ha punzecchiato il tecnico norvegese.."Nel complesso abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Nei primi 30 minuti abbiamo agito in maniera eccezionale e, forse, avremmo dovuto fare qualcosa in più per ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uno 0-0 che di certo non entrerà negli annali della storia quello traUnited.I Reds nel corso del match hanno provato a più riprese ad abbattere il muro difensivo alzato dai Red Devils, non sono serviti a nulla gli attacchi dei padroni di casa che sono incappati sulla retroguardia ospite. Lo Utd dal canto suo ha giocato una partita di attesa, prestazione da provinciale con gli attacchi derivati solo da ripartenze. Sull'atteggiamento proposto dalladi Ole Gunnarsi è espresso il tecnico del, Jurgen, che hato il tecnico norvegese.."Nel complesso abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Nei primi 30 minuti abbiamo agito in maniera eccezionale e, forse, avremmo dovuto fare qualcosa in più per ...

