Le scuole riaprono da oggi in Emilia, Lazio, Molise e Piemonte. In Lombardia risveglio coi lucchetti: «Chiuso per incompetenza» – Foto (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fino all'ultimo, la riapertura è apparsa in bilico. E invece alla fine oggi è, di nuovo, il primo giorno di scuola per 300mila studenti e studentesse in tutta Italia. O meglio: in cinque regioni, ovvero Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Molise. Per quanto posticipare, come anche suggerito da alcuni esperti, sarebbe stata la tentazione. Altri 300mila sono a casa ad aspettare il loro turno nell'alternanza. L'Emilia Romagna avrebbe ricominciato il 25 gennaio, ma "cede" a una sentenza del Tar (il governatore Stefano Bonaccini sottolinea «Da noi le sentenze le rispettiamo»). Il Piemonte dal canto suo assicura che la regione ha provveduto al potenziamento dei mezzi pubblici, vero nodo nella sfida di riportare in classe «tra il 50 e il 75 per cento» di chi va alle ...

