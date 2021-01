La7: Paolo Celata si distrae, Mentana infierisce. «Mi fai un cenno quando lavori anche per noi?» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Maratona Mentana Scene da Maratona Mentana. I siparietti ironici tra il direttore del TgLa7 ed i suoi inviati non sono mancati nemmeno oggi, nel pieno della crisi di governo. Nel pomeriggio, mentre il premier Conte interveniva nuovamente alla Camera, Mentana ha trovato l’occasione per stuzzicare il collega Paolo Celata, che si trovava proprio davanti a Montecitorio. Ad un tratto, in particolare, il direttore ha ‘preso di mira’ l’inviato per i suoi occhiali da vista appannati (tutta colpa della mascherina anti-Covid che crea l’effetto condensa). “Ti vedo un po’ appannato negli occhiali” ha scherzato Mentana. E il giornalista: “Lo so, è la mia tragedia questa cosa“. Nel frattempo, alle sue spalle si aggirava anche Diego Bianchi – alias Zoro – in cerca di immagini per ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 gennaio 2021) MaratonaScene da Maratona. I siparietti ironici tra il direttore del TgLa7 ed i suoi inviati non sono mancati nemmeno oggi, nel pieno della crisi di governo. Nel pomeriggio, mentre il premier Conte interveniva nuovamente alla Camera,ha trovato l’occasione per stuzzicare il collega, che si trovava proprio davanti a Montecitorio. Ad un tratto, in particolare, il direttore ha ‘preso di mira’ l’inviato per i suoi occhiali da vista appannati (tutta colpa della mascherina anti-Covid che crea l’effetto condensa). “Ti vedo un po’ appannato negli occhiali” ha scherzato. E il giornalista: “Lo so, è la mia tragedia questa cosa“. Nel frattempo, alle sue spalle si aggiravaDiego Bianchi – alias Zoro – in cerca di immagini per ...

PiazzapulitaLA7 : 'Non stiamo facendo nulla per flettere la curva in modo significativo. Quello che osserviamo non è un'immagine fede… - La7tv : #specialimentana Crisi governo, Paolo #Celata: 'Secondo l'ex ministro Centinaio ci sarebbero alcuni senatori dei 5… - welikeduel : Ancora Paolini alle spalle di @paolocelata #propagandatop #propagandalive - OmarPorro_Eu : RT @La7tv: #specialimentana Crisi di governo, gli aggiornamenti di Paolo #Celata da Montecitorio: 'Clima da crisi politica. Risposta duriss… - francescadaph : Comunque la #maratonamentana, Paolo Celata inviato e Diego Bianchi che sbuca dietro, sono le poche certezze della m… -

Ultime Notizie dalla rete : La7 Paolo Crisi di governo, Paolo Celata: "Clima da crisi politica, Orlando durissimo su Italia Viva" La7 La7: Paolo Celata si distrae, Mentana infierisce. «Mi fai un cenno quando lavori anche per noi?»

Scene da Maratona Mentana. I siparietti ironici tra il direttore del TgLa7 ed i suoi inviati non sono mancati nemmeno oggi, nel pieno della crisi di governo. Nel pomeriggio, mentre il premier Conte in ...

Riflessi e riflettori su Matteo Renzi nell’Arena di Giletti. Le foto

Torna alla home X1 / 31 Previous Next Riflessi e riflettori su Matteo Renzi nell’Arena di Giletti. Le foto 18/01/2021 “Dico grazie a chi in Italia Viva sta resistendo a ogni forma di pressione”, ha sc ...

Scene da Maratona Mentana. I siparietti ironici tra il direttore del TgLa7 ed i suoi inviati non sono mancati nemmeno oggi, nel pieno della crisi di governo. Nel pomeriggio, mentre il premier Conte in ...Torna alla home X1 / 31 Previous Next Riflessi e riflettori su Matteo Renzi nell’Arena di Giletti. Le foto 18/01/2021 “Dico grazie a chi in Italia Viva sta resistendo a ogni forma di pressione”, ha sc ...