La Salernitana a sorpresa | soffiato Sy alla Sampdoria!

Laha ormai chiuso un colpo a. Si tratta di Sanasy Sy, terzino sinistro classe 1999, in uscita dall'Amiens. Sembrava tutto fatto con la Sampdoria, mancavano solo alcuni dettagli per la chiusura della trattativa, almeno secondo indiscrezioni, invece alaha bruciato la concorrenza. Sy è pronto a mettersi a disposizione di Castori. E' lui il prescelto per la fascia sinistra granata dopo la trattativa non andata a buon fine con Pajak. Un colpo importante per i granata, pensando anche al futuro.