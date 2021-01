Inter Miami | Beckham alla ricerca di un allenatore | tra i papabile Phil Neville

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021)e David, entrambi ex leggende del Manchester United, potrebbero ritornare insieme. L’ex terzino del Manchester United ha infatti ufficialmente rassegnato le dimissioni da ct della nazionale inglese femminile e, secondo i media inglesi, sarebbe un indiziato per la panchina dell’. La formazione della Florida ha come proprietario proprio l’ex Spice Boy, il quale potrebbe scegliere l’ex compagno per sostituire l’esonerato Diego Alonso. SportFace.