Incidente frontale tra 2 auto | tre feriti trasportati in ospedale

Poco fa la squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono è intervenuta in seguito a uno scontro frontale fra una Volkswagen Golf e una Fiat Panda.

Frontale sulla Belvì-Desulo, tre persone in ospedale

Schianto frontale questo pomeriggio sulla Strada provinciale 7 Belvì-Desulo. Intorno alle 16 sono intervenuti sul posto i carabinieri di Desulo e Tonara, due ambulanze del 118 e una squadra dei Vigili ...

