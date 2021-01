Illuminazione OLED per l’agricoltura del futuro

(Di lunedì 18 gennaio 2021) A Portici ENEA sta sperimentando per la prima volta sulle piante sistemi dibasati su sorgenti(Organic Light Emitting Diode) Favorire la crescita di piante in ambienti chiusi attraverso l’utilizzo di unadi nuova generazione progettata per aumentare il comfort delle persone e risparmiare energia. È quanto si propone il progetto ISAAC… L'articolo Corriere Nazionale.

Voltasrl : 'Favorire la crescita di piante in ambienti chiusi attraverso l’utilizzo di una illuminazione di nuova generazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Illuminazione OLED

Corriere Nazionale

Sebbene l'edizione di quest'anno del CES sia stata trasformata dalla solita fiera di Las Vegas ad una serie di trasmissioni in streaming da gustarsi nella comodità di casa, non sono mancati i consueti ...Project Brooklyn intende offrire spunti su come migliorare la meccanica e il design per offrire un’esperienza di gioco più coinvolgente e ispirare lo sviluppo della gamma di sedie gaming di Razer nel ...