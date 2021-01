Il Segreto | Rosa completamente folle | ora è pronta a uccidere Marta

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Le anticipazioni annunciano che l'instabilità mentale della Solozabal diventa sempre più evidente nelle prossime puntate, in particolare quando decide di eliminare la sorella L'articolo proviene da Gossip e Tv.

PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: #BuonaDomenica #DomenicaDInverno #VentagliDiParole Oggi vi propongo questo ebook gratuito da leggere per trascorrere un… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: Un ebook gratuito per te che ami la lettura a prescindere dal genere e dall'autore: 'Il segreto di Isabel', un breve ro… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: Letture Rosa: Presentazione di Il segreto di Isabel - berta95italy : Il Segreto, trame Spagna: Begona appoggia Rosa appreso il suo disturbo mentale - GiusPecoraro : RT @loiaconosalvat3: #CasaLettori @LibriAmati Nessuno sforzo la mia mente, Appena nata Dalle acque di stelle, Geme, respira, mi sorride H… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto Rosa

Gossip e Tv

Il Segreto: anticipazioni 18 Gennaio Maqueda e Tomas si confrontano ... i quali non comprendono per quale motivo Francisca sia così testarda. Intanto, Adolfo e Rosa si sentono colpevoli del motivo per ...Sai tenere un segreto?, il film tratto dal romanzo di Sophie Kinsella arriva su Amazon Prime Video dal 20 gennaio: ecco la trama, il cast, trailer ...