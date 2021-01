Il governo Conte ottiene la fiducia alla Camera: 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Camera accorda la fiducia al governo Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. L’esecutivo incassa dunque la fiducia con la maggioranza assoluta. Anche quattro ex Cinque Stelle e Renata Polverini (Forza Italia) hanno votato sì. «Un atto di responsabilità», dice lei, pronta ad abbandonare la sua forza politica. I parlamentari di Italia Viva, come annunciato, si sono invece astenuti dal voto. Intanto, il premier Conte – parzialmente sollevato dal risultato ottenuto a Montecitorio – sonda i numeri in Senato: «A quanto siamo?». Questa la domanda che avrebbe fatto a un suo collaboratore all’uscita della Camera dopo il voto per cercare di capire con precisione cosa ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laaccorda laalcon 321, 259e 27. L’esecutivo incassa dunque lacon la maggioranza assoluta. Anche quattro ex Cinque Stelle e Renata Polverini (Forza Italia) hanno votato sì. «Un atto di responsabilità», dice lei, pronta ad abbandonare la sua forza politica. I parlamentari di Italia Viva, come annunciato, si sono invecedal voto. Intanto, il premier– parzialmente sollevato dal risultato ottenuto a Montecitorio – sonda i numeri in Senato: «A quanto siamo?». Questa la domanda che avrebbe fatto a un suo collaboratore all’uscita delladopo il voto per cercare di capire con precisione cosa ...

