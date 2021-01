Il discorso di Conte alla Camera in 34 frasi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Cinquantacinque minuti di discorso per chiedere la fiducia del Parlamento al suo governo. Giuseppe Conte ha svolto le sue comunicazioni alla Camera lanciando alcuni messaggi. Ecco, in flash, il suo intervento. La maggioranza L'Italia ha una solida vocazione europeista La maggioranza ha raggiunto una convergenza di vedute Nei 29 punti di programma c'erano visione e spinta ideale Parlo a nome del governo a testa alta ma non per arroganza Abbiamo agito con il massimo scrupolo Il governo ha posto le basi per un rilancio della crescita Da giugno arriverà l'assegno unico per figli minori Do atto alla responsabilità dell'opposizione La politica sia nobile e orientata ai bisogni dell'uomo Italia Viva Da Iv attacchi aspri e a volte scomposti Da Iv continui rilanci su temi divisivi La crisi ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Cinquantacinque minuti diper chiedere la fiducia del Parlamento al suo governo. Giuseppeha svolto le sue comunicazionilanciando alcuni messaggi. Ecco, in flash, il suo intervento. La maggioranza L'Italia ha una solida vocazione europeista La maggioranza ha raggiunto una convergenza di vedute Nei 29 punti di programma c'erano visione e spinta ideale Parlo a nome del governo a testa alta ma non per arroganza Abbiamo agito con il massimo scrupolo Il governo ha posto le basi per un rilancio della crescita Da giugno arriverà l'assegno unico per figli minori Do attoresponsabilità dell'opposizione La politica sia nobile e orientata ai bisogni dell'uomo Italia Viva Da Iv attacchi aspri e a volte scomposti Da Iv continui rilanci su temi divisivi La crisi ...

