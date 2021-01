Governo, Salvini “Conte vive su Marte” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Conte ha detto che deve rimanere al Governo per fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbè, è ufficiale, ormai costui vive su Marte”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.“Conte dice che i rimborsi dei ristori sono proporzionati alle perdite subite. Conte deve smetterla di prendere in giro gli italiani”, sottolinea l’ex ministro dell’Interno in una diretta Facebook. “Speriamo che vada a casa al più presto. La via maestra per la crisi rimane il voto, altra alternativa il centrodestra al Governo”, aggiunge.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “ha detto che deve rimanere alper fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbè, è ufficiale, ormai costuisu”. Lo dice il leader della Lega Matteo.“dice che i rimborsi dei ristori sono proporzionati alle perdite subite.deve smetterla di prendere in giro gli italiani”, sottolinea l’ex ministro dell’Interno in una diretta Facebook. “Speriamo che vada a casa al più presto. La via maestra per la crisi rimane il voto, altra alternativa il centrodestra al”, aggiunge.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

bendellavedova : Presidente @GiuseppeConteIT, noi abbiamo scelto da sempre. È lei, autodefinitosi “avvocato del popolo”, che fino al… - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Basta un voto in più: già 18 esecutivi sono nati senza avere maggioranze assolute [di… - La7tv : #lariachetira #Crisidigoverno, @CarloCalenda (Azione): 'In Europa sono alleati Forza Italia, il PD, i liberali, LeU… - CheckSystem : RT @CesareDTrocchio: Salvini per criticare il governo tira in ballo i morti a causa del virus. Lo stesso Salvini che faceva comizi senza ma… - catania_turi : oggi salvini ha detto che se governa lui col cdx i soldi del ricovery plan li usera' per fare il ponte di messina e… -