Governo: Renzi conferma linea ai gruppi, 'astensione, poi determinati' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "astensione" e "gruppi compattati". E' in sintesi, come spiegano fonti di Iv, l'esito della riunione che Matteo Renzi ha convocato ieri sera con i gruppi parlamentari e andata avanti fino a tardi in vista del passaggio parlamentare del Governo Conte. Se il gioco si farà duro, "la nostra opposizione sarà determinata", sottolineano da Iv. "Cercheranno di spaccarci, le proveranno tutte, bisogna prepararsi", ha detto tra l'altro il leader di Iv ai parlamentari.

