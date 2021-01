Governo: ok fiducia Camera con 321 sì (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Con 321 sì, 259 no e 27 astenuti, il Governo ha ottenuto dalla Camera la fiducia posta sulla risoluzione della maggioranza presentata sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Con 321 sì, 259 no e 27 astenuti, ilha ottenuto dallalaposta sulla risoluzione della maggioranza presentata sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

