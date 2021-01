Governo, dalla Camera via libera alla fiducia (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti ha votato la fiducia al Governo, sulla risoluzione presentata dalla maggioranza, dopo le comunicazioni del ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - L'Aula dellacon 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti ha votato laal, sulla risoluzione presentatamaggioranza, dopo le comunicazioni del ...

