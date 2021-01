Governo: Conte 'si volta pagina', appello ai 'volenterosi'/Adnkronos (2) (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - CRISI SI RISOLVE IN PARLAMENTO - La crisi "deve risolversi qui, in Parlamento, in piena trasparenza", dice Conte. "Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C'è davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No", e i ministri sono "tutti testimoni del fatto che ogni sforzo è stato per evitare che questa crisi, ormai latente, potesse esplodere". E questo nonostante "continue pretese e richieste sempre più incalzanti concentrate sui temi divisivi delle forse di maggioranza". appello A volenterosi - "Il Governo ha bisogno di massimo consenso possibile e il più ampio consenso in Parlamento. Servono un Governo e forze parlamentari volenterosi e consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della sua delicatezza, donne e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) () - CRISI SI RISOLVE IN PARLAMENTO - La crisi "deve risolversi qui, in Parlamento, in piena trasparenza", dice. "Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C'è davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No", e i ministri sono "tutti testimoni del fatto che ogni sforzo è stato per evitare che questa crisi, ormai latente, potesse esplodere". E questo nonostante "continue pretese e richieste sempre più incalzanti concentrate sui temi divisivi delle forse di maggioranza".- "Ilha bisogno di massimo consenso possibile e il più ampio consenso in Parlamento. Servono une forze parlamentarie consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della sua delicatezza, donne e ...

