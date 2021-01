GF Vip, Filippo Nardi massacra Antonella Elia: “Persona aggressiva, invidiosa e sola” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Filippo Nardi stronca la Elia: il motivo Dopo l’acceso confronto con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia è stata criticata da molti sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia. Tra questi anche l’ex gieffino Filippo Nardi che nelle ultime ore si è scagliato violentemente contro l’opinionista del reality show di Canale 5. Il conte inglese, squalificato per un linguaggio non consono, non ha preso bene le critiche che l’ex di Pietro Delle Piane ha messo nei suoi confronti. Per tale ragione l’uomo ha voluto replicare rincarando la dose. “Ha mosso accuse ingiuste nei miei confronti. Credo che lei sia una Persona invidiosa, triste e sola”, ha dichiarato Nardi. Quest’ultimo si ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 18 gennaio 2021)stronca la: il motivo Dopo l’acceso confronto con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 5,è stata criticata da molti sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia. Tra questi anche l’ex gieffinoche nelle ultime ore si è scagliato violentemente contro l’opinionista del reality show di Canale 5. Il conte inglese, squalificato per un linguaggio non consono, non ha preso bene le critiche che l’ex di Pietro Delle Piane ha messo nei suoi confronti. Per tale ragione l’uomo ha voluto replicare rincarando la dose. “Ha mosso accuse ingiuste nei miei confronti. Credo che lei sia una, triste e”, ha dichiarato. Quest’ultimo si ...

gossipblogit : Filippo Nardi si confronta con Guenda e Amedeo Goria per le parole rivolte a Maria Teresa Ruta - BELLUNATICS : ‘ciao filippo,mi chiedevo se ci sei o ci fai’ is the new ‘sonia ma sei una vip?’ #noneladurso - EireenViolet : RT @EireenViolet: Perché Maria Teresa Ruta è crollata: ferita dagli insulti di Filippo Nardi e dalle clip del GF Vip! #rosmello https://t.c… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Guenda Goria difende Maria Teresa Ruta dalle critiche e smentisce il flirt con Filippo Nardi (… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Guenda Goria rompe il silenzio e racconta la sua verità sul presunto flirt con Filippo Nardi -