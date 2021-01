GF | è finita la storia d’amore di un’amata ex vincitrice | l’annuncio su Instagram

(Di lunedì 18 gennaio 2021) È giunta al capolinea latra una delle ex vincitrici del GF Serena Garitta e Nicolò Ancona, il padre di suo figlio. Ad annunciarlo è stato l’ex marito qualche mese fa, precisamente a novembre, pubblicando suun lungo post in cui ha spiegato l’accaduto. “Per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci” – Conosciuti L'articolo

GretaSmara : Spiegate a GS e PP che la storia tra Romeo e Giulietta è finita con un suicidio #gfvip - fateibraviazio : Storia già finita tra Pierpà e Salemi? ?? #gfvip - antomigliore84 : @Chow_Chow_678_ Brava.. inutile argomentare tante volte, si blocca e storia finita! - bfer4 : @jacopo_iacoboni Il PD ha raggiunto il livello più basso della sua storia. Ma non è finita qui. @pdnetwork - gretsalvi : @abvsencenj Io ho solo detto che potrebbero aver avuto una storia di cui ancora adesso(anche nel caso fosse finita… -

Ultime Notizie dalla rete : finita storia

DailyNews 24

Ieri il presidente del Consiglio, provando a confutare questa tesi, ha finito per confermarla. Rivendicando lo «storico accordo» in Europa sul Recovery fund, infatti, senza volerlo ha riconosciuto le ...È giunta al capolinea la storia d'amore tra una delle ex vincitrici del GF Serena Garitta e Nicolò Ancona, il padre di suo figlio. Ad annunciarlo è stato ...