Genoa-Cagliari | formazioni e dove vederla in tv

(Di lunedì 18 gennaio 2021)è un match di Serie A valido per la diciannovesima giornata. Andrà in scena il prossimo 24 gennaio 2021 allo Stadio Marassi di Genova alle ore 20.45. Può essere considerato un vero e proprio scontro salvezza: ilè in ripresa ma è ancora sedicesimo, ilsta invece calando a vista d’occhio. La formazione sarda guidata da Di Francesco non vincea ddirittura dallo scorso 7 novembre. Un eroicoimbriglia l’Atalanta: a Bergamo finisce 0-0 Il prepartita diCome arrivano le squadre? QuiI Grifoni non solo sono un’altra squadra rispetto alle prime uscite, ma stanno dimostrando di essere da salvezza. Certo, il percorso è ancora lungo e i pericoli sono dietro l’angolo, ma non si dice un’eresia ...

Clicca qui per il prepartita di Genoa-Cagliari, partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A del 24 gennaio 2021.