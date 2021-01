Final Fantasy 7 Remake per PS5 e PC in arrivo contemporaneamente quest'anno? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Final Fantasy 7 Remake è sempre stato ritenuto come un'esclusiva a tempo limitato su PlayStation 4. Mentre lo sviluppatore Square Enix non ha mai ammesso categoricamente di avere un tale accordo con Sony Interactive Entertainment, alcuni recenti rumor hanno indicato che il gioco potrebbe arrivare su nuove piattaforme entro quest'anno. Secondo quanto riportato all'interno di ResetEra, il noto insider KatharsisT ha affermato che Square Enix annuncerà le versioni per PlayStation 5 e PC di Final Fantasy 7 Remake nel 2021. Ha inoltre accennato che i possessori di PS5 non dovranno aspettare a lungo. Vale comunque la pena notare che Final Fantasy 7 Remake è già giocabile su ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 gennaio 2021)è sempre stato ritenuto come un'esclusiva a tempo limitato su PlayStation 4. Mentre lo sviluppatore Square Enix non ha mai ammesso categoricamente di avere un tale accordo con Sony Interactive Entertainment, alcuni recenti rumor hindicato che il gioco potrebbe arrivare su nuove piattaforme entro. Secondo quanto riportato all'interno di ResetEra, il noto insider KatharsisT ha affermato che Square Enix annuncerà le versioni per PlayStation 5 e PC dinel 2021. Ha inoltre accennato che i possessori di PS5 non dovraspettare a lungo. Vale comunque la pena notare cheè già giocabile su ...

